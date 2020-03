Schiedam opgefleurd met beschilderde nestkastjes

Schiedam - Dit jaar gaat Irado samen met Gemeente Schiedam weer de strijd aan met de eikenprocessierups. Om mussen, mezen en vleermuizen naar de stad te trekken zijn namelijk ruim 600 nestkastjes geplaatst. Al deze nestkastjes zijn getimmerd bij Ipse de Bruggen, en beschilderd door Schiedamse scholieren. Deze kastjes worden gehangen op plekken waar voorgaande jaren veel overlast is geweest met de eikenprocessierups, of waar veel eikenbomen bij elkaar staan. Bijvoorbeeld het Volkspark en het Beatrixpark in Schiedam.



De nestkastjes zijn gemaakt door mensen met een beperking van Ipse de Bruggen, dagbestedingslocatie De Boei in Vlaardingen. Zij hebben enorm hun best gedaan om deze grote bestelling – van wel 600 nestkastjes voor pimpelmezen, koolmezen, mussen en vleermuizen – op tijd af te krijgen voor het broedseizoen. Vervolgens zijn deze nestkastjes op 12 verschillende Schiedamse basisscholen mooi versierd door de leerlingen. Zij hebben al hun creativiteit losgelaten op de kastjes, wat heeft gezorgd voor een diversiteit aan kunstwerken. De leerlingen waren stuk voor stuk erg trots op het eindproduct!

Door in te zetten op de natuurlijke vijanden hoopt Irado de overlast van de eikenprocessierups zo veel mogelijk te voorkomen. De natuurlijke vijanden zijn dieren die de rups graag als maaltijd hebben, bijvoorbeeld koolmezen, pimpelmezen, mussen en vleermuizen. Mezen leggen bijvoorbeeld gemiddeld 8 tot 14 eieren per nest, en een mezenjong kan in twee weken tijd ongeveer 800 rupsen eten. En als alle nestkastjes straks bewoond worden kan het aantal opgegeten rupsen flink oplopen.

Helaas komt de eikenprocessierups steeds meer voor in Schiedam. Ze komen voor op plekken waar veel eikenbomen bij elkaar staan, zoals het Beatrixpark. Maar ook op andere plekken in Schiedam komt de rups inmiddels voor. En doordat het er steeds meer worden, is het belangrijk om te zorgen dat we de rupsen zo goed mogelijk bestrijden. Zo proberen we de overlast van brandharen die van de rupsen af komen te voorkomen. Bij het ophalen van de huisjes is er aan de klassen die hebben meegedaan voorlichting gegeven over de eikenprocessierups, de natuurlijke vijanden en wat Irado allemaal doet om te zorgen dat er zo min mogelijk overlast is van de rupsen.