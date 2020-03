Alle evenementen met meer dan 100 mensen afgelast, werk thuis, scholen blijven open

Rotterdam - Iedereen in Nederland moet vanaf nu thuisblijven bij klachten als verkoudheid. Evenementen met meer dan 100 personen worden in het hele land afgelast. Mensen moeten zo veel mogelijk thuis werken. Musea en concertzalen gaan voorlopig dicht. Vooralsnog blijven de scholen wel open. Dat hebben premier Mark Rutte en het RIVM zojuist bekendgemaakt.

Het Erasmus MC in Rotterdam speelt op dit moment een cruciale rol in het onderzoek naar het virus en de herkomst ervan.

Er zijn 111 nieuwe mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 614. Maar het lijkt er sterk op dat er meer mensen besmet zijn dan op dit moment is ontdekt.

In totaal zijn 86 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis, dat zijn er 24 meer dan gisteren. Van de 614 gemelde patiënten wonen er 273 in de provincie Noord-Brabant en 80 in de provincie Utrecht. Daarnaast wonen er 68 in Zuid-Holland, 53 in Limburg en 48 in Gelderland. Van 13 patiënten is de woonplaats nog onbekend.239 van de 614 personen hadden een bron van besmetting in het buitenland.

Landen die een besmettingsbron vormden, zijn vooral Italië (193), Oostenrijk (26) en Duitsland (7). Nieuwe landen waar de besmetting hoogstwaarschijnlijk is opgelopen zijn België, Mauritius, Spanje en Zuid-Korea. Voor 123 gevallen is de bron onbekend, dat zijn er 33 meer dan gisteren. Bij 141 gevallen is dit nog in onderzoek. De meerderheid van de patiënten met een onbekende bron woont in Noord-Brabant.