Operaties uitgesteld in Franciscus

In het Franciscus ziekenhuis in Schiedam is besloten om vanaf maandag 16 maart voorlopig de geplande operaties af te zeggen. Dit besluit is noodzakelijk, omdat er weinig voorraad is van een aantal medische materialen zoals maskers en gazen, die nodig zijn voor de continuïteit van de acute zorg.

VLAARDINGEN – Patiënten waarvan de operatie niet door kan gaan, worden zo spoedig mogelijk persoonlijk geïnformeerd. Wanneer de operatie weer mogelijk is, wordt een nieuwe afspraak gepland. Om het risico op besmetting te verkleinen is het vanaf vrijdag 13 maart alleen nog maar toegestaan om met 1 bezoeker per patiënt per bezoekperiode langs te komen. Deze maatregel wordt door het ziekenhuis genomen om de kans op een mogelijke besmetting te beperken voor de patiënten, bezoekers en de werknemers. Ook de eerste patiënt met het coronavirus is opgenomen in het Franciscus Ziekenhuis en is in isolatie gezet. Het ziekenhuis volgt de protocollen zoals afgesproken. De betrokken afdeling en medewerkers zijn vanzelfsprekend op de hoogte. Er wordt geen verdere informatie verstrekt over de betrokken patiënt in verband met privacy.