Wat een held: man springt sloot in om vrouw in scootmobiel te redden

wat een held man springt sloot in om vrouw in scootmobiel te redd

Schiedam - Op de Harreweg is dinsdagavond 10 maart is een vrouw met haar scootmobiel in de sloot terecht gekomen. Hulpdiensten werden massaal gealarmeerd, waaronder het duikteam van de brandweer. Een voorbijganger twijfelde geen moment en sprong de sloot in om de vrouw te redden. Samen met de politie lukte het hem om de vrouw uit het water te krijgen. Een ambulance kwam met spoed ter plaatse om de vrouw na te kijken. Het ongeval gebeurde op het fietspad ter hoogte van de Slimme Watering. (Foto: GinoPress B.V.)