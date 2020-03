feestelijke kick off afval the game

Schiedam - ‘Samen naar minder afval’, daar gaan leerlingen van groepen 6 van diverse basisscholen in Schiedam de komende maand mee aan de slag! Zij doen mee met Afval the Game, dé duurzaamheidswedstrijd in Schiedam, waarin kinderen zich samen inzetten om onze afvalberg te verkleinen. Maandag 9 maart vond de feestelijk kick-off van Afval the Game plaats in het Julianapark te Schiedam.



Groep 6 leerlingen van basisschool De Wieken en de Sint Bernardus gaven het startsein voor de educatieve wedstrijd. In een actief spel testten zij hun kennis over afval scheiden, milieu en duurzaamheid.

De komende maand gaan deze kinderen, samen met een heleboel andere groep 6 leerlingen, die kennis nog verder vergroten. Via lessen op school en activiteiten in de wijk leren zij over het belang van afval scheiden, gaan zij aan de slag met het voorkomen van afval, overtuigen zij andere Schiedammers om ook te helpen én houden zij samen de omgeving schoon. Allemaal om samen naar minder afval te gaan. De school die de meeste acties weet uit te voeren voor een beter milieu en daarmee de meeste bonuspunten scoort, wint de wedstrijd!

Afval g ames

Gedurende het project worden er verschillende Afvalgames georganiseerd. Tijdens deze Afvalgames zijn er verschillende activiteiten te beleven, zoals een afvalvierkamp, ploggen, het maken van een eigen gerecycled moestuintje en ook kun je aan het Afval the Challenge team al je afval(scheidings)vragen stellen. Als je meedoet aan de activiteit, ontvang je ook nog eens het speciale Afval the Game kwartet boordevol weetjes over afval scheiden, hergebruiken en recyclen. De Afvalgames zijn gratis en geschikt voor alle leeftijden. Meedoen? Kijk voor de activiteitenkalender met alle data en locaties op de Afval the Game facebookpagina of op www.afvalthechallenge.nl.

Over Afval the Game

Afval the Game is een groot duurzaamheidsproject gericht op alle groepen 6 van de Schiedamse basisscholen. Met Afval the Game nemen Irado, de gemeente Schiedam en de Kleine Ambassade de verantwoordelijkheid om kinderen (maar ook de volwassenen in hun omgeving) bewust te maken van het belang van het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk afval. Gedurende het project doen kinderen doen kennis op aan de hand van (gast)lessen, educatieve filmpjes en een kliko vol opdrachten. Ze gaan op onderzoek uit, voeren actie en inspireren andere Schiedammers om afval te scheiden en afval te voorkomen om zo het milieu te sparen. Wil je op de hoogte blijven? Volg de wedstrijd via Facebook of Instagram of bekijk de Afval the Game Journaals op YouTube.