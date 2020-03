IM Amalia Voets - 'Wat ze ook deed, ze viel op'

Amalia Voets gaf demonstraties wol spinnen. En toen ze later bekwaamde ze zich in manden vlechten voor de eenden. (Foto: )

Schiedam - Amalia Voets is bij de meeste Schiedammers een bekende verschijning geworden, toen ze met haar latere echtgenoot Piet van Mil vrijwilligerswerk deed in de kinderboerderij van het Prinses Beatrixpark, waarvan Piet in de jaren zeventig en tachtig beheerder was. Amalia zoogde zwakke biggetjes met de zuigfles en van het resultaat hebben duizenden kinderen genoten. Amalia was een vriendelijke vrouw met artistieke en creatieve vaardigheden. Wat ze ook deed, ze viel op. Ze overleed onlangs op 88-jarige leeftijd.



De crematie van Amilia Voets was op 4 maart in Alkmaar. Haar zoon Jasper de Koster en schoonzoon Fred van Willigen speelden gitaarmuziek en kleinzoon Jeroen monteerde een afscheidsfilm; hij heeft de creatieve geest van zijn opa Hein de Koster, met wie Amalia Voets een kwart eeuw getrouwd is geweest.

Schiedam - Op de kinderboerderij gaf ze demonstraties wol spinnen. En toen ze later eens verblijf vond bij de eendenkooi aan de Groeneweg, bekwaamde ze zich in manden vlechten voor de eenden. Amalia hield van het ambachtelijke.

Het kunstenaarschap is ook ambachtelijk. In 1953 ontmoette ze Hein de Koster, die bij Wilton-Fijenoord werkte maar liever beeldend kunstenaar was. Ze kregen twee kinderen, Eva en Jasper.

Gribus

Voor Amalia was het een overstap van het sjieke Kralingen naar de arremoeiige Vriendschapstraat in Schiedam-West. Het was dertig jaar vóór de stadsvernieuwing en de buurt kreeg de kenmerken van een gribus. Om de hoek in de Mariastraat had Hein zijn atelier. Als maatschappelijk activist stichtte hij hier het Alternatieve Woningbureau, in een zelfde periode dat John Zwart op het Oude Kerkhof het Bureau Alternatieve Hulpverlening (BAH) begon.

Hein de Koster werd geweigerd voor de Salon van de Maassteden, een groepstentoonstelling die in 1967 op initiatief van Hans Paalman plaatsvonden in het Stedelijk Museum Schiedam voor kunstenaars uit de wijde regio.

Amalia vond dat de geweigerde kunstenaars uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis het niet over zich heen moesten laten gaan. Op haar advies kwam het tot een protesttentoonstelling in Musis Sacrum aan de Lange Haven: de Salon van de Kouwe Neuzen, voor kunstenaars die bij het museum een kouwe neus hadden opgelopen.

Babbersmolen

Het gezin woonde aan de Lange Haven 40a en had, met weinig geld maar veel creativiteit, een zomers verblijf kunnen krijgen in de Babbersmolen op het volkstuincomplex Vijfsluizen. Later kwam hier het Vogelasiel. Begin jaren zeventig gingen Hein en Amalia uit elkaar en verbleef zij ook enige tijd aan de eendenkooi, tot ze zich concentreerde op de Lange Haven. Hier werd ze voorzitter van het comité Behoud Ambachtelijke Rokerij (BAR) Lange Haven.

Met buurtbewoners als beeldend kunstenaar Martin Moesman en Quibus’ medeoprichter Peter Pijpers nam ze het op voor de familie Geerlings die hier een drukbezochte ambachtelijke makreelrokerij had.

De nieuwe bovenburen klaagden echter over stank en de milieudienst Rijnmond legde maatregelen op, die uiteindelijk de rokerij de das om zouden doen.

Met Piet van Mil ging Amalia samenwonen aan de Polderweg 254, het ‘scheve huis’ net in de overgang naar de Broekkade. Dochter Eva was met haar man Fred naar Heiloo verhuisd en Amalia heeft er met Piet veel over gepraat om Schiedam te verlaten en dichter bij de kleinkinderen te gaan wonen. Ze kochten er een bungalow.

Lijstduwer

In Schiedam is Amalia tweemaal in politiek opzicht opgevallen. In 1978 stond ze voor de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst-Verwaaijen en in 1999 was ze lijstduwer van de SP voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Twee jaar heeft ze in een verzorgingshuis gewoond, na een longontsteking en een delier. Haar zoon Jasper brengt binnenkort een boek uit en toen hij haar dat enkele dagen voor haar overlijden vertelde, kwam er een heldere blik in haar ogen en zei ze: "Geweldig!’’

Het was het laatste woord dat ze tegen haar lieve zoon zei. De dag vóór schrikkeldag kwam Amalia Voets op 88-jarige leeftijd te overlijden. Piet woont nu alleen in de bungalow. Amalia valt opnieuw op, door haar verpletterende afwezigheid.