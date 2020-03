Jeremy Hagestein gaf PPSC in rust verbaal van katoen

Schiedam - Tot aan de winterstop liep het voor PPSC met 26 punten uit 12 wedstrijden en de verrassende 4-1 thuiswinst op titelfavoriet Victoria’04 op rolletjes en ongeveer volgens het tevoren geschreven scenario. Daarna leverden 5 wedstrijden slechts 4 punten op.

(door Gerard S. Verver)

Bovendien wist de eeuweling zaterdag tegen Victoria'04 een helft lang geen raad met de snelheid van aanstaande Vlaardingse kampioen en stond de afloop met een 3-1 ruststand eigenlijk vast. Maar na het theekransje in de pauze was PPSC toch zichzelf weer. Het was het effect van de 'tirade' van trainer Jeremy Hagestein. Die had zich behoorlijk geërgerd aan de passiviteit van zijn mannen en liet ze dat in klare voetbaltaal weten.

“Het is helemaal niet leuk om boos te worden. Dat was op dat moment wel nodig”, is de uitleg. “Weet je, ik ben geen tiran. Verre van dat zelfs. De jongens weten hoe ik ben: ik ben direct, zeg het ze op de man af. Ik miste beleving. Dat wilde ik even kwijt. Voetballend was het niet eens zo slecht, maar zonder inzet loop je achter de feiten aan en haal je, in ieder geval ikzelf, met een slecht gevoel de rust.” Daarna was PPSC weer het PPSC dat Hagestein graag ziet. Het zette de koploper de duimschroeven aan, speelde gedurfd, kwam terug tot 4-3, maar “we kwamen net even wat tijd tekort om het moe gestreden Victoria, dat in de eerste helft wel veel gegeven had, in te halen.”