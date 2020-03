Schiedam viert Boomfeestdag met eerste Tiny Forest

Schiedam - Leerlingen van de basisscholen Loep en El Furkan planten tijdens Boomfeestdag samen met wethouder Jeroen Ooijevaar de eerste bomen van het Tiny Forest in park Groenoord. De leerlingen worden de boswachters van dit eerste Schiedamse ‘mini-bos’. In Schiedam worden op een later moment nog twee andere Tiny Forests aangelegd.



De basisschoolleerlingen planten woensdag 18 maart 600 bomen en struiken samen met afgevaardigden van de gemeente Schiedam, NME Schiedam en IVN Natuureducatie. Wethouder Jeroen Ooijevaar onthult na het planten van de bomen het informatiebord met de naam die de leerlingen voor het Tiny Forest hebben bedacht. Het concept Tiny Forest is ontwikkeld door IVN Natuureducatie. Via een lesprogramma en het buitenleslokaal leren de leerlingen over het klimaat en de natuur.

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren er over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Aandacht voor het klimaat

Het planten van bomen in een Tiny Forest is een goede klimaatmaatregel. Een Tiny Forest zorgt voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Want meer groen zorgt ervoor dat regenwater goed in de bodem zakt, het riool minder wordt belast, de stad koeler blijft tijdens hete dagen en het aandeel fijnstof in de lucht afneemt.

Schiedam krijgt 3 Tiny Forests

Dankzij een bijdrage van de provincie Zuid-Holland legt IVN Natuureducatie in meerdere gemeenten mini-bossen aan. De gemeente Schiedam is de eerste partnergemeente die dankzij deze regeling een Tiny Forest in Zuid-Holland aanlegt. Daarom komt gedeputeerde Anne Koning naar Schiedam om dit moment te vieren. Voor de overige twee bosjes kunnen inwoners van Schiedam zelf ideeën aandragen via www.ivn.nl/tinyforest/word-initiatiefnemer. In overleg met initiatiefnemers, de gemeente en scholen worden deze locaties bepaald. Schiedam streeft ernaar om deze Tiny Forests in het voorjaar van 2021 te planten.

Campagne Schiedam Waterklaar

De aanleg van Tiny Forests in Schiedam sluit aan op de campagne Schiedam Waterklaar, die op 15 maart van start gaat. Ook Schiedam heeft steeds vaker te maken met extreme buien, afgewisseld met langere periodes van droogte. De gemeente investeert daarom de komende jaren in het klimaatbestendiger maken van de stad, maar ook bewoners en bedrijven kunnen een bijdrage leveren. Schiedam Waterklaar maakt duidelijk welke maatregelen Schiedammers zelf kunnen nemen. Vanaf 15 maart kunnen zij hiervoor een bijdrage uit de stimuleringsregeling aanvragen, bijvoorbeeld door het verwijderen van tuintegels, aanleggen van een blauw/groen dak of het afkoppelen van de regenpijp.