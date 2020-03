ZVVS prolongeert kampioenschap in A-klasse!

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen!





Zaterdag 7 maart pakten de zwemmers van ZVVS voor het tweede jaar op rij het kampioenschap in de regio West A-klasse. De hele competitie namen ze al de 1e plek in en de opgebouwde voorsprong werd niet meer uit handen gegeven.

Het was wel een spannende strijd, want de voorsprong was uiteindelijk slechts 14 punten Een super goed prestatie, zeker omdat het pas het 3e jaar is in deze hoogste klasse van de regiocompetitie. De zwemmers gingen er vol voor om kampioen te worden.

Binnen deze competitie zwem je als team, waarbij de 2 snelste zwemmers per programma punten verdiend door een goede tijd neer te zetten. De wedstrijd had 6 estafettes, waarvan de afsluitende 2 met 10 zwemmers. Een geweldig spektakel, waarbij de zwemmers het beste uit zich zelf naar boven haalden, door de aanmoedigingen van hun teamgenoten.

In de laatste estafette werden ze derde net achter de concurrent en daarmee werd het kampioenschap veilig gesteld. Ook nu bleek weer dat met de juiste opstelling, veel plezier en de enorme inzet van de zwemmers, trainers en coaches je als team een geweldige prestatie kan neerzetten.

Lijkt zwemmen je ook leuk, kom eens een paar keer meezwemmen en ervaar het plezier om actief te zijn in het water. Wist je dat je bij ons je A,B,C diploma kan halen. Kijk op www.zvvs.nl of instagram @zvvswedstrijdzwemmen









