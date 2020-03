Betoverende Familiedag in de Korenbeurs

Schiedam - Omdat de Bibliotheek Schiedam dit jaar '100 jaar OPEN' is, wordt de Korenbeurs zondag 15 maart bevolkt door de Sprookjesjutter en allerlei kabouters. Kinderen zijn samen met hun ouders, oma’s en opa’s van harte welkom!



De Sprookjesjutter verzamelt verloren sprookjes. Hij loopt rond met een prachtig versierde sprookjesbak. Af en toe vangt hij een sprookje en stopt hem in zijn sprookjesbak. Als de deksel opengaat, komt het sprookje tot leven ...



Doe mee aan een Kabouterspeurtocht

Rien Ouwerkerk is beeldend kunstenaar en kabouterliefhebber. Hij steekt er ziel en zaligheid in kabouters te maken, aan te kleden en een plek te geven. Op 15 maart zijn ze te bewonderen in de Korenbeurs.

Het ochtendprogramma start om 10.30 uur tot 12.10 uur en dit programma wordt ’s middag vanaf 13.30 uur herhaald.