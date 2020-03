Fianchetto/HZPS doet zichzelf tekort met gelijkspel

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen!



In de een na laatste ronde speelde het gecombineerde team van Fianchetto/HZPS in een uitwedstrijd op ongelukkige wijze gelijk tegen RSR Ivoren Toren uit Rotterdam…

Fianchetto/HZPS 1 en RSR Ivoren Toren stonden voor aanvang van de wedstrijd precies gelijk (in matchpunten en bordpunten). Beide teams waren al veilig wat betreft degradatie, terwijl de plaatsen 1 tem 3 al onbereikbaar waren. Teamleider Arjan Schouteren viel in voor de verhinderde Ben Riksen en Theo van Zessen viel in voor Jan Zoorob. Aan bord 1 verslikte teamleider Schouteren zich al meteen in de opening en leverde een stuk in, 1-0. Fide-meester Michiel van Wissen trok aan bord 2 de zaak weer recht door zijn tegenstander naar een verloren eindspel te loodsen, 1-1.

Fide-meester John van Baarle speelde aan bord 3 remise tegen de hoogst gerate speler van RSR Ivoren Toren, 1½-1½. Aan bord 4 kende Daniël van Loenen weinig problemen en kwam 2 pionnen voor en incasseerde daarmee het punt, 1½-2½. Aad Juijn moest aan bord 6 alle zeilen bijzetten maar slaagde erin het smalle pad naar remise te vinden, 2-3. Aan bord 5 moest Erik Smeekes een eindspel met een pion minder verdedigen, de tegenstander speelde echter feilloos en Smeekes restte niet anders dan opgave, 3-3. Aan bord 8 kwam invaller Theo van Zessen langzaam maar zeker gewonnen te staan, toen sloeg het noodlot toe. In ernstige tijdnood verspeelde van Zessen zijn toren en kon hij tot ontzetting van zijn teammaten opgeven 4-3.

Gert Greeuw slaagde er in om aan bord 6 een slechte stelling om te toveren in een gelijke stelling. Zijn tegenstander wilde echter meer en was zich niet bewust van de stand. Greeuw wist echter op knappe wijze de stelling naar zich toe te trekken en op bijzonder fraaie wijze het volle punt te scoren, 4-4. De laatste wedstrijd is een thuiswedstrijd (26 maart) tegen de sterke nummer 2 Dordrecht 1.