Jubileumconcert van Popkoor Pleasure

Schiedam - Popkoor Pleasure bestaat dit jaar tien jaar en zal dit op zaterdag 4 april vieren met een Jubileumconcert.



Elke woensdagavond repeteert het popkoor in het DOCK wijkcentrum aan het Dreesplein 2, aan het repertoire dat bestaat uit hedendaagse popsongs en ballads. De groep bestaat uit 45 leden en is onder leiding van dirigente Talitha Holl.

In de afgelopen jaren zijn er diverse optredens geweest bij wijkfeesten, winkelpassages, Kerstbijeenkomsten en bejaardencentra. Tijdens het Jubileumconcert is er een gastoptreden met soliste Mirre Valkenburg. Kaarten a 7.50 (inclusief pauzedrankje) zijn te bestellen via twinkhoeksema@gmail.com. Het Jubileumconcert zal plaatsvinden in zalencentrum om 19.30 uur in De Ark, Hargplein 101, 3121 VG Schiedam.

