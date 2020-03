Noordrand2025 onderzoekt wensen: 'Er is behoefte aan een HEMA, kledingwinkels en een schoenenwinkel

Schiedam - Ruim 6000 huishoudens in Woudhoek en Spaland-Sveaparken kregen eind 2019 van de actieve bewonersgroep Noordrand2025 de vraag om aan een enquête over woon- en winkelwensen deel nemen. 1573 bewoners gaven hun wensen aan over wonen en winkelen in de (nabije) toekomst, over duurzaamheid, Hof van Spaland, zorgfaciliteiten en vernieuwing van het Bachplein. Daarmee beantwoordde maar liefst 26 procent van de huishoudens de enquêtevragen. Wethouder Fahid Minhas van o.a. Bouwen en Wonen nam op 26 februari het rapport met de uitslagen in ontvangst. Hij reageerde lovend op deze participatie-actie en het gedegen voorwerk voor de wijkontwikkeling.



(Janet van Huisstede)

De bewonersgroep Noordrand2025 stelde de vragen zelf op, met hulp van wijkregisseur Marcel Kreuger. De gemeentelijke afdeling voor onderzoek en statistiek hielp de antwoorden overzichtelijk te verwerken. Wethouder Fahid Minhas bewondert de wijze waarop de actieve bewonersgroep Noordrand2025 de gewenste toekomst met alle bewoners in kaart heeft gebracht. “We zijn druk bezig met planvorming voor het Bachplein en Hof van Spaland. Daarover hebben jullie al contact met onze adviseur. Jullie enquête-resultaten gaan we daarin zeker meenemen. Dank voor dit geweldige participatie-werk!”

Noordrand2025 bestaat uit acht bewoners die als vrijwillige lobbygroep de wensen van bewoners vertaalt naar gemeente, winkeliersverenigingen en zorginstellingen. Noordrand2025 bestaat uit Theo Boks, Tjalling de Boer, John Veldhoven, Barbara de Kooter, Corry Conijn, Wim de Vries, Ruud van der Pol en Jan Boumans. Samen stelden zij de vragen op en promootten de vragenlijst eind 2019 actief in de winkelcentra. Als vervolg op de eerste enquête uit 2016 zijn in deze enquête meer concrete vragen voorgelegd aan bewoners over wonen, gezondheidscentrum, mobiliteit, Hof van Spaland en duurzaamheid.

50+ woont te groot

De wijken in de Noordrand vergrijzen. Ruud van der Pol: “Veel bewoners kwamen hier ooit naartoe met hun jonge gezinnen, en zijn hier blijven wonen. De meeste invullers van de enquête zijn dan ook ouder dan 50 jaar. 34% van de 50-plussers wil verhuizen omdat hun woning inmiddels te groot is. Ze willen graag een leeftijdbestendige, maar wel zelfstandige woning die kleiner is en een balkon heeft. Bij de mensen jonger dan 50 jaar geeft 24% aan te willen verhuizen omdat hun woning te klein is. De jongeren willen graag veel meer vierkante meters, een woning die ze vrij kunnen indelen, met een tuin. Door de verhuizing van 50-plussers naar appartementen kunnen woningen met een tuin vrijkomen voor jonge gezinnen."

Gezondheidscentrum

83% van de bewoners in de Noordrand wil een uitgebreid gezondheidscentrum op het Bachplein. Als belangrijkste zorgfuncties worden huisartsen, een apotheek, fysiotherapie en bloedafname genoemd.

Winkelen

61% van de bewoners uit de Woudhoek en Spaland-Sveaparken winkelt wekelijks in Hof van Spaland voor de functionele boodschappen. Slechts 5% winkelt daar nu voor de gezelligheid of recreatief.

Met een betere uitstraling en aanbod wil 36% er meer tijd doorbrengen en meer geld uitgeven. Veel bewoners wensen dat Hof van Spaland grondig wordt aangepakt en het winkelaanbod verbetert. 703 mensen hebben aangegeven dat zij een kwalitatiever winkelaanbod willen.

Er is behoefte aan een HEMA, meer kledingwinkels en zeker aan een schoenenwinkel. Velen verwijzen naar de mooi opgeknapte Loper in Vlaardingen. Noordrand2025 gaat de enquête-resultaten snel delen met de plannenmakers voor het Bachplein en de Stadsvisie, en met de winkeliersvereniging.

Hele rapport op website

Wie alle uitslagen van de vragenlijst wil bekijken, kan op de website noordrand2025.nl het volledige rapport lezen. Alle antwoorden zijn overzichtelijk vormgegeven in statistieken.