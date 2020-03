Schiedamse Marceline De Waard schrijft mee voor Australië: 'Veel druppels maken ook een plas'

Schiedam - Nu het Corona virus de gemoederen danig bezig houdt, zouden we bijna vergeten hoeveel ellende Australië nog maar kort geleden trof. Gelukkig ontplooide een aantal schrijvers al eerder het initiatief om belangeloos krachten en schrijfsels te bundelen tot het boekje Auteurs voor Australië, waarvan de opbrengst naar het WWF gaat. De Schiedamse Marceline De Waard schreef mee.



(Els Neijts)

Over meedoen aan dit Nederlands/Belgische schrijversinitiatief hoefde Marceline niet lang na te denken. "De opbrengsten van de bundel gaan allemaal naar het WWF, die met donaties bomen plant in kritiek leefgebied en noodhulp en medicijnen biedt aan gewonde koala’s en andere dieren. Ik besef dat het hier om een druppel op de gloeiende plaat gaat, maar veel druppels maken ook een plas."

Marceline is - voorlopig nog - parttime schrijfster. Voor de bundel herschreef ze één van haar al bestaande verhalen: De gebarsten aarde. "Dat heb ik voor het goede doel omgebouwd en een link naar Australië gelegd omdat het ook over desastreuze bosbranden gaat. Mijn verhaal speelt echter in de toekomst, 25 jaar na nu. Een vrouw leeft op een dermate opgewarmde aarde dat er grote scheuren in de aardkorst zijn ontstaan. Ze is weduwe, heeft kanker en verlangt zo naar haar man dat ze dood wil. Maar hoewel ze erg ziek is, mag dat niet van haar doktoren. Toch weet ze aan morfinepleisters te komen... Mijn hoofdpersoon gelooft duidelijk in het hiernamaals. Ik zelf eigenlijk niet, maar vind het wél een hoopvolle gedachte." Lachend:" Meestal schrijf ik trouwens iets vrolijker hoor!"

Wat niet wegneemt dat Marceline niet erg optimistisch is over de wereld. "Wat ik met mijn verhaal ook wil meegeven is dat we alle klimaatveranderingen maar beter wél serieus kunnen nemen. Die bosbranden zijn een nieuwe tik op de vingers, waardoor we weer eens met onze neus op de feiten worden gedrukt. Er zijn tenslotte meer beschavingen ten onder gegaan. Politiek gezien is het ook in óns land niet zo leuk meer met al die fanatieke splinterpartijtjes en een SGP die Baudet steunt. Politici vertellen ons ook lang niet alles. Ik las laatst nog een blog van iemand op Lesbos. In vluchtelingenkampen die in eerste instantie voor 3500 mensen bedoeld waren, zitten er nu 50.000 opgesloten. Dát is pas quarantaine!"

Marceline schreef tot op heden vooral verhalen, waarvan ze er iedere zondag één op haar website plaatst. Op 22 maart verschijnt haar eerste roman Thuisreis. Over een vrouw die in Ierland een reis maakt naar haar verleden om te ontdekken wie ze werkelijk is. "Ik heb geen druppel Iers bloed, maar ik houd van dat land."

Thuisreis wordt op 22 maart om 14.00 uur feestelijk gelanceerd bij het Schiedams Boekhuis. Auteurs voor Australië is sinds gisteren op papier exclusief te koop bij het Wereld Natuur Fonds en als E-book bij de gebruikelijke adressen.





allebeestjeshelpen.wnf.nl