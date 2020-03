Column: De Zonnebloem

Schiedam - Joke Ballijns kijkt rond in Schiedam voor haar column, maar dit keer kijkt ze vooral vooruit. Naar een leuk boottripje met de Zonnebloem. Maar eerst gaat ze zich nog even inzetten voor het Reumafonds.



Met smart wacht ik altijd het kwartaaloverzicht van de Zonnebloem afd. Schiedam af, kan bijna niet wachten wat zij dit jaar weer te bieden hebben. Ik hoef dus voor het programma niet rond te kijken in Schiedam, als je lid bent van de Zonnebloem krijg je dit gewoon door een van de vele vrijwilligers thuisgestuurd. Het langverwachte programma komt binnen en mijn oog valt gelijk op de bootreis met de Zilvermeeuw op dinsdag 17 maart.

Mensen die mij kennen, weten dat ze mij voor 2 dingen wakker kunnen maken en dat is lekker eten/drinken en varen met een boot. Je kan mij niet blijer maken en wat blijkt, de jaarlijkse boottocht valt tegelijkertijd met mijn verjaardag.

Kan ik dit wel maken? Is mijn eerste reactie, maar mijn man helpt mij gelijk uit de droom, gewoon gaan meid, wie viert nu zijn verjaardag met 180 andere gasten en hoeft later niet af te wassen, heerlijk toch?

Hij heeft gelijk, want eerlijk gezegd vier ik mijn verjaardag al jaren niet meer, familie en vriendenkring dunt met de jaren uit, maar omdat 75 jaar een kroonjaar zou zijn, was er toch wel enige twijfel.

Die twijfel is van korte duur als ik mij ga opgeven bij Ingrid van Aken, haar enthousiaste reactie van welkom weer, maakt alles goed. Ik ga gelijk mijn eigen bijdrage overmaken op NL87RABO 0395 625 211, waarop ook andere donaties en/of giften gestort kunnen worden, want de Zonnebloem bestaat alleen maar dankzij die geweldige vrijwilligers.

Voorlopig staan er diverse uitjes op het programma, denk aan bingo, snertmiddag, soos alles bij “Excelsior”, helaas nog niet geweest, want die worden op woensdag georganiseerd en dan heb ik een andere hobby.

Ik moet ook nog even geduld hebben met de scootmobieltochten en de strandrups, hoop wel dat die wat later in het jaar op het programma staan, zo leuk om mee te maken en het weer is dan wel zo belangrijk.

Ook het Reumafonds heeft in de week van 16 tot 21 maart haar jaarlijkse collecte op het programma staan.

Natuurlijk ben ik deze week weer gestrikt door de andere vrijwilligers van de afdeling Schiedam.

Op diverse plaatsen kunt u de collectanten zien staan, zelf ben in het Hof van Spaland te vinden op donderdag 19 maart, dus stop maar bij voorbaat wat klein geld (groot papiergeld mag natuurlijk ook, dan wordt die collectebus niet zo zwaar) in uw zak en heeft u geen contant geld meer, pinnen kan helaas nog niet, maar maak dan uw bijdrage over op NL33INGB0000 942 654 tnv Reumapatiëntenvereniging Nieuwe Waterweg Noord en bedenk dat alle kleine beetjes een grote berg kunnen worden en ik vraag het niet voor mijzelf, maar alle vrijwilligers zullen u er heel dankbaar voor zijn.



Tot een volgende keer.