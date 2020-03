Vrouw met kettingslot toegetakeld in gezicht, dader snel gepakt

Schiedam - Een vrouw is gisteravond op de Broersvest door een man met een kettingslot flink toegetakeld in haar gezicht. De politie wist de man snel te achterhalen en hij zit vast op verdenking van zware mishandeling. Hij bleek behoorlijk onder invloed van alcohol.

De verdachte had na de mishandeling de kuierlatten genomen en liet het slachtoffer achter. Omstanders hebben zich over haar ontfermd en later is de zorg door de ambulancedienst overgenomen. De politie schrijft: 'Door ouderwets speurwerk met moderne systemen lukte het onze meldkamer, ondanks de geringe informatie, om tot een naam en adres van de verdachte te komen. Binnen anderhalf uur na melding konden we de woning van de verdachte binnen treden en hem aanhouden.'