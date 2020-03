Watertappunt schoolplein De Klinker-Schiedam

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen!

Door Waterbedrijf Evides is op het schoolplein van Daltonbasisschool De Klinker in de voorjaarsvakantie een watertappunt geplaatst. Bij het spelen op het plein kunnen kinderen voortaan water bij het tappunt drinken wanneer zij dat willen. Ook ouder(s)/verzorger(s) kunnen voortaan flesjes/bidons met vers kraanwater voor de kinderen vullen. Daar het schoolplein onderdeel is van het sportieve concept Krajicek Playground in het wijkpark Woudhoek, is het schoolplein van De Klinker toegankelijk voor alle kinderen uit de buurt, zodat sowieso ieder kind van dit watertappunt gebruik kan maken. De plaatsing van het watertappunt is mogelijk gemaakt door een subsidie van de overheid. Het watertappunt was een wens van de leerlingenraad van De Klinker. Goede zaak dus!