Pianiste Klára Würtz speelt Mozart, Chopin en Schumann in Schiedam

Pianiste Klára Würtz verzorgt vrijdagavond 13 maart 2020 een optreden in de Westvest90-kerk in Schiedam. De in Hongarije geboren en in Nederland woonachtige pianiste speelt werken van Mozart, Chopin en Schumann. In 2016 was zij al eerder te gast in de Schiedamse concertserie. Ook heeft Würtz in de Westvest90-kerk een aantal van haar succesvolle cd’s opgenomen.

Klára Würtz opent de avond in Weense stijl met de Sonate in F KV 332 van Mozart. Van Chopin speelt zij onder meer Barcarolle in Fis opus 60. “Het wiegende karakter van deze muziek roept bij mij altijd impressionistische beelden op van een gondelvaart in Venetië. Voor mij is het één van de mooiste werken die Chopin heeft geschreven.” Het concert wordt afgesloten met de Fantasie in C opus 17 van Robert Schumann. “Het eerste deel is een uitbarsting van zijn ongebreidelde fantasie en passie, het tweede deel een heldhaftige mars ter ere van Beethoven, het derde deel staat voor indrukken uit een andere wereld en de noten op de laatste bladzijde verklanken een ontroerend vaarwel. Elke keer weer word ik meegesleept door de diep menselijke emoties die in dit werk tot uitdrukking worden gebracht.”

Over Klára Würtz

Hoewel Klára Würtz een uitgebreid repertoire heeft, richt zij haar focus vooral op het klassieke en romantische repertoire. Ze maakte in de loop der jaren meer dan veertig cd's. Haar opname van de complete pianosonates van Mozart werd zeer lovend ontvangen. De befaamde muziekcriticus Harris Goldsmith schreef in International Record Review: “Sensationeel! Würtz’ pianistische finesse, haar neiging om de zinnen te laten ademen en ‘zingen’, haar uitstekende en delicate evenwicht, en bovenal, haar neiging om de muziek voor zichzelf te laten spreken, vertegenwoordigen een Mozart-traditie op zijn best.”

Pianiste Klára Würtz

Vrijdag 13 maart 2020, aanvang 20.15 uur

Locatie: Westvest90-kerk, Westvest 90, Schiedam

Tickets & Info: www.westvest90.nl en 06-29 354 520. Voorafgaand aan het concert zijn er vanaf 19.30 uur ook kaarten verkrijgbaar in de kerk, tenzij uitverkocht.