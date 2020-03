Hoe komt die tulp daar nou terecht???

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen!

Wilma van Houten: 'Er zijn momenten dat ik even geen camera bij de hand heb, en dan kom je ineens iets onverwachts tegen. Precies op de hoek van de Rembrandtlaan/Jan Steenstraat in de hoek van een gevel stond deze prachtige tulp te bloeien. Op zo'n moment vraag ik me af, hoe de bol van deze bloem op dat plekje terecht is gekomen. En ben overigens mijn camera wel gaan halen.'