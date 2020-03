Zilver voor Jana Bergman bij het Izegem Open

Jana Bergman zilver in Izegem, België (Foto: Sportinstituut Schiedam)

Zondag kwamen zes judoka’s van Sportinstituut Schiedam in actie tijdens het Izegem Open International judo Tournament te België.

Jana Bergman had een goede dag. Ze wist tweede van de poule te worden en plaatste zich zo voor de kwartfinale. Hierin won zij op ippon van de Nederlandse Fleur Bakker. In de halve finale wist Jana de Belgische Van Honacker mooi op de rug te werpen. In de finale tegen een Engelse judoka kwam Jana helaas tekort voor de winst. Maar als jongste deelnemer mag ze zeer tevreden zijn met een zilveren medaille.

Kayra Uyar, Sebastian Olsen en Kyan Baas wisten allen poulewinnaar te worden, en plaatsten zich hiermee voor de finalerondes. Helaas kwamen Kayra en Kyan hier niet tot winst en zat hun toernooi erop. Sebastian wist met twee overwinningen tot de halve finale te komen, die hij helaas verloor. De strijd om het brons ging helaas ook verloren, waardoor hij op de 5e plaats eindigde. Aimee de Bloeme en Marie Lynn Luesken wisten helaas niet door de voorrondes heen te komen.