29 maart een Passie Sing-in kerkgebouw St Jan de Doper/Visitatie.

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieywestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen!

Op zondagmiddag 29 maart wordt er een Paas Sing-in gehouden in het kerkgebouw St. Jan/Visitatie aan de Nolenslaan in Schiedam (Nieuwland).

Zoals met de Kerst Sing-in zullen er samen Paasliederen gezongen worden onder begeleiding van een piano, bespeeld door Wim van der Steen.

Deze sing-in wordt georganiseerd samen met de PKN gemeente-Centrum en de R.K. deelgemeenschap St. jan/Visitatie.

De bijeenkomst zal beginnen om 14.00 uur en zal ongeveer 1 ½ uur duren.

Tussen het zingen door zal er kort iets verteld worden over de vastenacties, die de verschillende kerkgemeenschap houden gedurende de 40-dagentijd.

Voor de rk parochie zijn dat 2 acties; In 2020 is het Vastenactiethema 'Werken aan je toekomst'. We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen.

En we steunen dichterbij een school, die een project wilt opzetten om kinderen beter te begeleiden bij een beroepskeuze en voor financiële voor het technisch herstel van fietsen. Voor die leerlingen, die dat niet zelf kunnen betalen.

Voor de PKN kerk is dat “kerk in actie’, zij steunen projecten in de derde wereld.

Aan het eind van de middag wordt er gecollecteerd en de opbrengst wordt verdeeld over de ‘Vastenactie’ en ‘Kerk in actie’.

U hoeft zich niet vooraf aan te melden!