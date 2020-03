Anissa Foukalne over vierkante tekeningen

Schiedam - Wat voor werk maakt een kunstenaar? En waar laat hij of zij zich door inspireren? Daar kom je achter tijdens de Ontmoet & Groet met kunsthistoricus Anissa Foukalne.

Op vrijdag 13 maart staat ze stil bij de vierkante tekeningen met geometrische patronen van Fatima Barznge in het Stedelijk Museum Schiedam. Daarvoor putte de kunstenaar vooral uit haar jeugd. Ze zag de vormen in haar moeders jurk, het vloerkleed en de moskee-muren. Grote kans dat je er na dit bezoek anders naar kijkt. Deze editie van Ontmoet & Groet begint om 14.00 uur, duurt een half uur en is gratis, exclusief museumentree. Graag aanmelden via rsvp@stedelijkmuseumschiedam.nl. Het aantal plaatsen is beperkt.