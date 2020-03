nieuwe en tweedehandskleding op kinderbeurs in margriethal

Kom 8 maart naar de grootste, gezelligste en leukste Kinderbeurs van Nederland in Margriethal in Schiedam.

Nieuw én tweedehands kinderkleding, speelgoed, kinderboeken en accessoires voor kinderen van 0 tot 10 jaar.

Bezoek onze beurs en sla voordelig in voor je kids! Koop alvast je entreeticket online voor €2,50 incl.min. €25 aan kortingscodes van bevriende kinderwebshops. Kinderen tot 12 jaar en parkeren GRATIS! Info: www.KinderbeursXXL.nl