Bijzonder muziekoptreden bij Mark Rothko in het Stedelijk Museum Schiedam

Schiedam - Speciaal voor de tentoonstelling Rothko & ik schreef componist en geluidskunstenaar Mári Mákó een muziekstuk. Ze voert dat eenmalig uit op donderdag 19 maart 2020 in het Stedelijk Museum Schiedam. Haar stuk, een mix van zang en elektronische en akoestische instrumenten, is te horen in de ruimte waar ook het schilderij hangt.



Ter voorbereiding bracht Mákó een uur door, helemaal alleen met het schilderij van de beroemde Amerikaanse schilder. Dat was een lang gekoesterde droom. De tentoonstelling Rothko & ik is nog tot en met 22 maart 2020 te zien. Het werk komt uit de collectie van Museum Boijmans van Beuningen en hangt vanwege de renovatie tijdelijk in Schiedam.

Rothko Chapel



Mári Mákó komt uit Hongarije en studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Haar inspiratie haalde ze niet alleen uit het uur bij het schilderij. Ze liet zich ook inspireren door de Rothko Chapel, een muziekstuk van de Amerikaanse componist Morton Feldman uit 1971. Hij schreef dat voor de Rothko kapel in het Amerikaanse Houston.

Dit wil je weten



Schaften met… muziek van Mári Mákó, donderdag 19 maart 2020. Het duurt een half uur. Er zijn twee sessie, om 12.30 uur en 13.00 uur. Met een geldig entreebewijs is deelname gratis. Het aantal plaatsen is beperkt. Daarom is reserveren via rsvp@stedelijkmuseumschiedam.nl verplicht.