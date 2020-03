Schorpioenen onder de struiken in Schiedam

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via onze website nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto plaatsen! We kregen een verhaal binnen over een opvallende verschijning in Schiedam.



'Ik hoor u denken, zijn er dan Schorpioenen in Schiedam? Jazeker er zijn diverse soorten Pseudoschorpioenen in Nederland. Maar zoals zijn naam al aangeeft begint het met “pseudo” wat nep of namaak betekent dus is het geen echte schorpioen. En missen ook de bekende stekel waar de schorpioenen bekent om staan. Ook al zijn ze klein ze zijn wel extreem giftig, want alleen al een aanraking met hun bek dood het gevangen beestje direct. Op de foto is goed het complexe bekje te zien met twee paar vervaarlijke kaken. Uiteraard zijn ze niet gevaarlijk voor de mens daar zijn ze te klein voor. Hoe klein is goed te zien op de foto bij de kelderpissebed met de gele vlekken op zijn schild. De grootste is zo’n 4 mm maar meestal zijn ze zo rond de 1 en 1,5 mm.

Er zijn zeker 25 soorten pseudoschorpioenen bekend in Nederland. Wat heel opvallend is bij deze beestjes dat zijn de scharen, daar grijpen ze hun prooi mee wat uit kleine beestjes zoals luizen mijten en springstaartjes bestaat. Ze kunnen niet vliegen maar ze hebben iets geniaals bedacht. Ze laten zich meevoeren op bijvoorbeeld kevers, bijen, wespen hommels en zelfs vogels waar ze de poten van vastpakken en zich op deze manier over enorme afstanden laten verplaatsen. Het vrouwtje maakt een nest van spindraad en daar worden de eitjes in gelegd. Zo’n nestje wordt overigens ook gemaakt om erin te kunnen schuilen voor de winter. Veel eitjes worden er over het algemeen niet gelegd, want de jonge schorpioentjes bijten zich vast aan hun moeder en drinken de lichaamssappen wat als voedsel dient. En blijven tot na verschillende vervellingen een behoorlijk tijdje bij hun moeder die ze goed bewaakt, dit wordt broedzorg genoemd.

Verder is er nog maar heel weinig bekend over deze kleine jagers. Het probleem is dat ze zo klein zijn en zich verdekt opstellen in het schors van een boom of op stukjes rottend hout en stenen waar ze in de spleten en gaten zitten. Wat ook wel interessant is om te weten is, dat imkers heel blij zijn als er een paar pseudoschorpioenen in een bijenkorf of kast zitten. Want imkers zijn als de dood voor te veel varroa mijten in hun korf. Want deze mijten tasten niet alleen de eitjes en het bijenbroedsel aan maar ook de bijen zelf. Deze besmette bijen kunnen zich dan nog maar slecht oriënteren en kunnen soms zelfs verdwalen en komen dan niet meer terug in hun korf of kast.

Ook is er bij een onderzoek naar boven gekomen dat de bijen 7% van hun lichaamsgewicht kunnen verliezen als ze last hebben van deze mijt. Op deze manier kan een bijenvolk wat uit ongeveer zestigduizend bijen bestaat uitgeroeid worden. En dat zijn dan ongeveer zestigduizend bijen die dan vooral in de winter het loodje leggen.. En dat is natuurlijk een ramp voor een imker want een nieuw bijenvolk heb je niet zomaar even in de korf of kast.'