Weekendafsluiting Ketheltunnel A4 Delft-Schiedam volgende week

Schiedam - Rijkswaterstaat voert in het weekend van vrijdag 13 maart tot maandag 16 maart 2020 onderhoudswerkzaamheden uit aan de Ketheltunnel op de snelweg A4 in Schiedam en aan het knooppunt Kethelplein. Tijdens dit onderhoudswerk is de A4 in beide richtingen tussen het Kethelplein en Delft afgesloten. De verbindingsweg vanaf Beneluxtunnel naar Hoek van Holland is ook afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van maximaal 10 minuten.



De werkzaamheden vinden plaats in het weekend van vrijdag 13 maart 21.00 uur tot maandag 16 maart 2020 05.00 uur. Tijdens dit onderhoudswerk test Rijkswaterstaat onder meer de geluidsinstallatie in de tunnel. Dit gaat gepaard met het herhaaldelijk uitzenden van gesproken waarschuwingen. Om de omgeving niet te hinderen wordt dit overdag gedaan. De gesproken waarschuwingen kunnen worden genegeerd. Ook verrichten we asfaltreparaties op de verbindingsweg.

De tunnels in Nederland behoren tot de veiligste van Europa. Om dit zo te houden, voert Rijkswaterstaat regulier onderhoudswerkzaamheden uit om de levensduur van de tunnel te verlengen en de veiligheid te kunnen garanderen. Door de werkzaamheden kunt u als weggebruiker ook in de toekomst vlot en veilig door de Ketheltunnel rijden.

Omleidingsroutes

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer vanuit de noordzijde (Delft) omgeleid via de Kruithuisweg N470 naar de snelweg A13. Vanuit de zuidzijde (Schiedam) wordt het verkeer omgeleid via Knooppunt Kethelplein en de A20 naar de A13. Vanuit de zuidzijde richting Hoek van Holland wordt het verkeer omgeleid via A20 aansluiting 12 (Spaanse Polder). Beide omleidingsroutes zorgen voor een extra reistijd van maximaal 10 minuten.

Gele borden ter plaatse en informatiepanelen boven en langs de weg geven de omleidingsroute aan.

Weersgevoelige werkzaamheden

Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland. Houd voor de actuele situatie ook de website in de gaten: www.vananaarbeter.nl en www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden

Heeft u vragen over werkzaamheden? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden of www.vananaarbeter.nl of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

