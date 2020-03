Internationale Vrouwendag wordt groots gevierd in Wijkhuis Dreesplein

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via onze website nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto plaatsen!



Aanstaande zondag 8 maart is het wereldwijd Internationale Vrouwendag. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor de gelijke rechten van de vrouw. Een dag waarop verbinding, samenwerking en solidariteit centraal staan. Ook in Schiedam worden activiteiten georganiseerd in het kader van Internationale Vrouwendag. Op vrijdag 6 maart organiseren bewoners, in samenwerking met DOCK en 14 andere organisaties een volledig programma. In Wijkhuis Dreesplein worden vrouwen in het zonnetje gezet.

Het initiatief om op deze dag iets te organiseren voor vrouwen, komt van bewoners uit Nieuwland. “Maar liefst 121 vrouwen hebben zich aangemeld. Vanuit de wijk hebben we gehoor gegeven aan signalen dat er behoefte is voor bijeenkomsten zoals deze. Vrouwen hebben zich van tevoren kunnen opgeven. De beschikbare plekken waren in een mum van tijd opgevuld”, vertelt Madhu Jokhoe, sociaal werker bij DOCK.

Het dagprogramma begint om 10.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Er wordt van alles georganiseerd. Op het Powerplein staan verschillende lokale organisaties die allemaal op hun eigen manier van betekenis zijn voor vrouwen in onze stad en die iets doen op het gebied van vrouwen en empowerment. Op het Creaplein kunnen vrouwen meedoen aan creatieve workshops. Op het Beautyplein worden vrouwen in de watten gelegd door o.a. leerlingen van het Lentiz Life College. Zij lakken nagels en geven handmassages. En tussendoor is er een modeshow. De lunch wordt verzorgd door Smaak, een lokaal cateringinitiatief van bewoners uit Nieuwland.

Er is ook een avondprogramma voor vrouwen die graag een dansje wagen. Van 19:00 – 22:00 uur draait een DJ muziek uit verschillende culturen.