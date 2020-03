'Bomenkap op Havendijk, waar is Schiedam mee bezig?!'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via onze website nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto plaatsen! Wilma is met stomheid geslagen nu de bomen op de Havendijk gekapt zijn.



'Wat vond ik de Havendijk een prachtige weg, met al die grote statige bomen, die elke storm aankonden. En nu.... waar is Schiedam mee bezig!!! We hebben de minst aantallen bomen per inwoner, en ach, we halen er gewoon nog een stelletje weg. Het lijkt wel of er geen groen mag overblijven in onze stad. De mannen die hier mee bezig zijn, vinden het zelfs zonde!!! Ik word hier ook zo verdrietig van!!!!'