Schiedamse agenten beginnen crowdfunding voor collega Hugo met MS

Schiedam - Politieagenten in Schiedam en omgeving zijn een crowdfunding begonnen voor hun collega Hugo Wolff. De 53-jarige agent lijdt aan multiple sclerose (MS) en kan in mei in Moskou een effectieve stamceltherapie ondergaan. Met de ‘publieksfinanciering’ moet deze operatie bekostigd kunnen worden.Er is 65.000 euro nodig. Met allerlei acties heeft de door vrienden opgerichte Stichting Tot Hier En Niet Verder al een kleine 54.000 euro binnengehaald.



(Kor Kegel)

Initiatiefnemer van de crowdfunding bij de politie is Chiel Wilbrink, oud-politieagent en schrijver van vijf boeken over zijn ‘avonturen’ bij de Schiedamse politie. Wilbrink is het geheugen van de Schiedamse politie en houdt nog contact met collega’s van weleer.

Hugo Wolff werkte van 1990 tot 1999 met veel plezier bij het korps in Schiedam, een deel daarvan ook in Rotterdam. Hij reageert blij en ook ontroerd: "Wat een hartverwarmend initiatief! Zo veel steun te ondervinden, terwijl ik daarna nog zeventien jaar als rechercheur in Noord-Brabant heb gewerkt!’’

"Ik ben aan de ene kant gespannen over wat er gaat komen,’’ zegt Wolff. "Bang ben ik niet, alleen is het wel gigantisch indrukwekkend wat er allemaal gaat komen. Aan de andere kant was ik wat afhoudend. Ik dacht: er komt vast een dip in de geldinzameling. Maar het zakte niet in! Het bleef doorgaan. Pas nog werd hier in Bergen op Zoom een vastenavond met boerenmaaltijd georganiseerd. Opbrengst? Ten gunste van mijn operatie.

’’Het basketbalteam WBB Giants uit de eerste divisie speelde een benefietwedstrijd tegen een eredivisieteam uit Den Bosch. Ze kwamen kosteloos naar Bergen op Zoom. Geweldig vind ik dat,’’ zegt Wolff. Hij is oud-speler en secretaris van WBB, dat zich nu voor hem inzet. "Ik word op straat aangeklampt, ik krijg op Facebook veel reacties. Ik ben helemaal flabbergasted.’’

Wolff is aan een rolstoel gekluisterd. De ziekte is progressief en zou zich alleen maar versnellen. Vrienden hebben een stichting opgericht die het ingezamelde geld bijeenbrengt: Stichting Tot Hier en Niet Verder. Op de website doet Wolff zijn verhaal. Hoe hij bij het basketballen ineens zijn rechterbeen niet kon draaien, gedurende een fractie van een seconde. Hij viel. De diagnose was MS. Hij moest rustig aan doen, wat niet meeviel voor iemand die altijd – als beroepsmilitair bij het Korps Mariniers en daarna als politieman – veel in beweging was geweest.

Toch duurde het tien jaar voordat hij vreemder ging lopen en met zijn rechterbeen ging slepen. Nu zit hij in een rolstoel. De ziekte is progressief en versnelt zich.

De planning is dat hij op dinsdag 26 mei naar het universitair ziekenhuis in Moskou gaat voor vier dagen onderzoek en er een bodyscan ondergaat om te zien of hij geen ontstekingen heeft. Hij krijgt een stof ingespoten die stamcellen moet genereren. Met zijn vrouw Maria verblijft hij die tijd in een hotel. Dan volgt ziekenhuisopname en worden de stamcellen ‘geoogst’ en krijgt hij vier dagen achtereen chemotherapie.

Zijn behandelaar is de internationaal befaamde dr. Denis Fedorenko, die MS succesvol bestrijdt. "Hij brengt MS met een kans van zeventig tot tachtig procent tot stilstand. Ik zou dus gek zijn als ik het niet zou ondergaan,’’ zegt Wolff. Fedorenko gebruikt een medicijn dat in Amerika niet verkrijgbaar is. Dat heeft met patentrechten te maken.

"Dat medicijn is alleen in Rusland, Zweden, Israël, India, Singapore en Mexico verkrijgbaar. Aan het eind van de behandeling volgt een Dag Nul. Alsof je opnieuw geboren wordt. Die dag is de MS vernietigd. Het immuunsysteem is dan gereset en mijn lichaam zal zichzelf niet meer aanvallen.’’

Chiel Wilbrink herinnert zich een leuke anekdote over Hugo Wolff. "Hij had een keer baliedienst in Oudenbosch en er kwam een mooie vrouw binnen die vroeg of haar postcode in haar fiets gegraveerd kon worden. Hugo was zo onder de indruk dat hij ook zijn eigen postcode en huisnummer mee graveerde. Met succes. Ze zijn inmiddels veertien jaar getrouwd.’’

Maria heeft Schiedamse wortels: haar moeder woonde in de Gorzen. Het paar heeft twee dochters, Janneke en Veerle. "Maria is nu mantelzorger en ook mijn dochters helpen mij in huis,’’ zegt Hugo. "Maar dat is de omgekeerde wereld. Ik wil geen papa zijn die vastzit aan twee wielen. Ik wil er juist voor hén zijn.’’

Zie ook www.tothierennietverder.nl