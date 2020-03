Milieudefensie Schiedam gaat 20 koolmeeskastjes bouwen met bewoners

Schiedam - Milieudefensie Schiedam gaat 20 koolmeeskastjes bouwen, samen met buurtbewoners op zaterdag 7 maart.



Milieudefensie Schiedam stelt 20 koolmeeskastjes beschikbaar voor bewoners van de Boten en Feministenbuurt in Schiedam Noord. Milieudefensie Schiedam haalt papier op in deze twee buurten en wil met het bouwen van dezekastjes de bewoners bedanken voor het trouw verzamelen van het oud papier. Milieudefensie Schiedam financiert met de opbrengsten kleine natuurprojecten in de wijk of inde stad. Gemiddeld wordt er 3,5 ton papier per maand opgehaald in deze tweebuurten. Bewoners uit deze twee buurten kunnen koolmees kastjes in elkaar komen zetten op zaterdag 7 maart tussen 14.00 en 16.00 uur in de hooischuurvan het NME centrum, Harreweg 10-12.