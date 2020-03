'100-jarige' Schiedamse welpen bakken taart!

Schiedam – Honderd jaar geleden werden de welpen opgericht bij Scouting in Nederland. Zaterdag vierden de huidige welpen in Schiedam dit door taart te bakken.Welpen zijn bij Scouting Nederland de meisjes en jongens tussen de 7 en 11 jaar.



In 1920 startte de eerste welpengroep in Nederland. Daarom vieren welpen in het hele land dit jaar feest, onder andere met de actie “Tijd voor Taart”.“Zo is Koningin Maxima in Noordwijk langs geweest bij twee groepen met welpen om te helpen met cupcakes en taart bakken”, zo verteld Richard Spruit, coördinator van de Schiedamse actie.

“In Schiedam doen er vier welpengroepen mee, die zaterdag allemaal taart of cupcakes hebben gebakken en zo het eeuwfeest hebben gevierd”.Zo bakten de welpen van de Scouting Tono-groep cupcakes in Boerderij Landvreugd aan de Sweelincksingel, de Scouting Taizé-groep in hun gebouw aan de Schiedamseweg en de Scouting BvH aan het Burgemeester van der Lippad.De welpen aten de feesttaarten nu nog feestelijk op met de medescouts van hun eigen scoutinggroepen.

Op 10 maart gaan de Schiedamse welpen taart aanbieden aan de gemeenteraad van Schiedam. Zo nodigen zij de burgemeester, wethouder en raadsleden uit om het feestje van 100-jaar welpen mee te vieren.

(foto’s: Richard Spruit en Nathalie Doek)