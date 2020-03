Gezocht: De mooiste hond van Schiedam

Schiedam - Ook dit jaar is de Verkiezing van de Mooiste Hond 2020 op zoek naar de mooiste honden van Nederland. Baasjes kunnen vanaf nu hun mooiste hond aanmelden en maken daarmee kans op de titel 'Mooiste Hond van de gemeente Schiedam' of misschien zelfs wel van heel Nederland.



Vanaf 17 maart kunnen inwoners van de gemeente Schiedam stemmen op de genomineerde honden, die daarmee kans maken op felbegeerde titels. De titels worden uitgereikt aan de winnaars per gemeente, provincie en natuurlijk is er een landelijke winnaar.



De finale vindt plaats tijdens het dierenfestival Animal Event op zondag 3 mei. De provinciewinnaars strijden dan tegen elkaar om de titel 'Mooiste Hond van Nederland' en worden beoordeeld door een deskundige jury. Aan alle gemeentewinnaars wordt tijdens het evenement een certificaat uitgereikt. Aanmelden kan via www.mooistehond.nl.



De verkiezing 'Mooiste Hond van Nederland' wordt mede mogelijk gemaakt door Farm Food Hondenvoeding en Animal Event. De publieksverkiezing wordt gefaciliteerd door Vote Company.