Melding mishandeling leidt naar vuurwapen

Schiedam - Na een melding over een mishandeling in een hotel aan de Wilhelminakade is zaterdagmorgen een 17-jarige jongen uit Schiedam met vuurwapen aangehouden. Hij had het wapen in een tasje bij zich. Een 18-jarige vrouw uit Rotterdam werd ook meegenomen nadat zij een agent in het gezicht had geslagen.



De politie kreeg rond 7.00 uur een melding dat een vrouw mishandeld zou zijn in een hotelkamer. Zij zou zijn geslagen met een lachgastank. Ze gaf aan dat één van de in de kamer aanwezige mannen mogelijk een vuurwapen bij zich droeg.

Dat vuurwapen bleek inderdaad aanwezig. De jongeman die het wapen bij zich droeg werd aangehouden. Een in de hotelkamer aanwezige vrouw sloeg een agent met een vuist in het gezicht nadat haar lachgasballon werd afgenomen.

