Overval op supermarkt Lidl in Dieselstraat

Schiedam - Drie mannen gekleed in het zwart en met zwarte maskers op hebben zaterdagmorgen 29 februari om 06.20 de Lidl aan de Dieselstraat overvallen.



De overvallers hadden alle drie een groot mes bij zich. Na de overval gingen ze er te voet vandoor. Wat er buit is gemaakt is op dit vroege tijdstip is nog onbekend. De schrik bij de werknemers zit er goed in. Er raakte niemand gewond, de politie is inmiddels met een onderzoek gestart.