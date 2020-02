IM - Dat er spandoeken mogen, is dankzij Jan van de Geest

SCHIEDAM – Tweemaal werd hij verwijderd van de publieke tribune. Omdat hij met een spandoek protesteerde tegen de benoeming van een vijfde wethouder, van de PvdA. Hij vond dat Schiedam het best met vier wethouders kon doen, maar het aantal PvdA-zetels was benodigd voor een meerderheid van de coalitie. "Onzin,’’ vond Jan E. van de Geest. "Geldverspilling.’’ Woensdag 19 februari overleed Van der Geest na een kort ziekbed.



(Door Kor Kegel)

Het was in 2011. De eerste keer werd Jan van de Geest verwijderd samen met John Maris, die mee demonstreerde. Een volgende vergadering had Van de Geest het spandoek weer meegesmokkeld de Aleidazaal in en toen hij het ontrolde, werden zij op last van burgemeester Cor Lamers opnieuw uit de zaal verwijderd.

Recalcitrant? Misschien. Bij Progressief Schiedam (PS) vonden ze het wel een plezierige eigenschap van Van de Geest. Maar met dat eigengereide gedrag kreeg de partijbestuurder van PS wel iets voor elkaar. De gemeenteraad hield naar aanleiding van zijn herhaalde verwijdering een debat over de vrijheid van meningsuiting en sinds 2011 is het vertoon van spandoeken tijdens raadsvergaderingen toegestaan.

Noem het de politieke erfenis van Jan van de Geest, die onlangs op 73-jarige leeftijd kwam te overlijden na een kort ziekbed. Maar hij heeft op zijn eigen bedaarde wijze meer invloed op de Schiedamse politiek gehad. Toen de SP-fractie in de Schiedamse gemeenteraad in 2009 in aanvaring kwam met het landelijke partijbestuur en vier van de vijf raadsleden zich afsplitsten, was een flink aantal bestuursleden en gewone leden solidair.

De vier ex-SP’ers vormden de fractie-Hamerslag en de (bestuurs)leden werkten ondertussen aan de vorming van een nieuwe partij. Dat werd Progressief Schiedam. De SP werd PS. Die verzelfstandiging was vurig bepleit door Jan van de Geest, die al in het afdelingsbestuur van de SP had gezeten en van SP achtereenvolgens secretaris, penningmeester en voorzitter zou worden.

Jan E. van de Geest was altijd aanwezig, maar in de luwte. Op de achterste rij van de publieke tribune. ,,Iedere politieke partij heeft wel iemand, die niet op de voorgrond treedt, maar wel degelijk aanwezig is,’’ zegt D66-fractieleider John van Sliedregt, nadrukkelijk doelend op Van de Geest.

Van de Geest had elke vier jaar grote invloed, zowel tekstueel en inhoudelijk, op het verkiezingsprogramma van PS en hij was de drijfveer achter de postercampagnes. Keer op keer reed hij Schiedam rond in zijn grote Amerikaanse auto om posters te plakken en te herplakken. Hoewel vorig jaar zijn mentale conditie verslechterde, bleef hij zeer betrokken bij de partij en hij bleef tot zijn overlijden volwaardig bestuurslid.Progressief Schiedam wenst zijn vrouw Petra en vier kinderen Tomas, Barbara, Thijs en Jet heel veel sterkte met het verlies van haar man en hun vader.