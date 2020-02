Grote geluksvogel in de Gorzen wint 514.666, 40 euro bij Eurojackpot!

grote geluksvogel in de gorzen wint 514 666 40 euro bij eurojackp

Schiedam - In de Gorzen loopt een grote geluksvogel rond die gisteravond een prijs van 514.666,40 euro heeft gewonnen met de Eurojackpot.op een lot dat in Schiedam is verkocht.



Het winnende lot werd verkocht in Primera De Wolf aan de Groenelaan 103. De winnaar wordt nu verzocht zich te melden bij de Nederlandse Loterij. De trekking was gisteravond. De getallen die de Schiedammer invulde werden overigens ook in Duitsland, Polen en Noorwegen op een lot gezet. Ook zij winnen een bedrag van meer dan een half miljoen euro.