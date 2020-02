'Een stem als een klok'

Schiedam - Marilyn Monroe was een legende. Ze had een turbulent leven. Maar wat gebeurde er op haar laatste nacht, 5 augustus 1962? Toen de wereld een ster armer werd, maar verhalen rijker.



De voorstelling Goodbye Norma Jeane (zaterdagavond in Theater aan de Schie) speelt zich af in Engeland – 1984. De jonge journalist Henri Mortensen staat bij een vrouw die zich voorstelt als Jane Edwards. Henri gelooft het niet, voor hem staat Norma Jeane Baker. Ooit beroemd als de beeldschone Marilyn Monroe. Verbijsterd laat ze hem binnen. Ze is bang dat haar geheim bekend zal worden en doet er alles aan om Henri te overtuigen haar verhaal niet te publiceren. De buitenwereld weet namelijk niet beter dan dat Marilyn Monroe al 22 jaar geleden stierf. Zaterdag 29 februari in Theater aan de Schie.

De pers was lovend over Goodbye Norma Jeane: "Met name Brigitte Heitzer die als de jongere Marilyn Monroe schittert. Met een stem die klinkt als een klok weet zij fraai alle emotionele lagen van het icoon invoelbaar te maken. Je leeft met haar mee wanneer zij terugkijkt op haar hectische leven en haar eenzaamheid komt keihard binnen." (Telegraaf). "Een intieme voorstelling van hoog niveau." (Musicalweb)

