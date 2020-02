Griezelen, lachen en actie in Euroscoop Schiedam

Schiedam - Deze week kun je onder meer naar de volgende films in Euroscoop Schiedam:



The Boy: Brahms’ Curse (horror 16+)

Na een gewelddadige overval besluit Liza (Katie Holmes) om met haar man Sean en getraumatiseerde zoontje Jude te verhuizen naar het prachtige Heelshire Mansion.

Wanneer de kleine Jude de levensechte pop Brahms ontdekt lijkt het plots beter met hem te gaan. Wat het gezin echter niet weet, is dat de pop duivelse krachten bezit en deze op het gezin zal ontketenen.

Like A Boss (komedie 12+)

In de hilarische nieuwe komedie Like a Boss lijkt het de beste vriendinnen Mia en Mel (Tiffany Haddish en Rose Byrne) voor de wind te gaan met hun eigen cosmeticabedrijf.

Helaas zitten ze flink in de schulden en een aanbod van de keiharde cosmeticagigant Claire Luna (Salma Hayek) om de zaak over te kopen is dan ook te aanlokkelijk om af te slaan.

The Courier (actie 16+)

Een vrouwelijke koerier (Olga Kurylenko) ontdekt op een dag een bom in het pakje dat ze moet bezorgen. Het pakje is bestemd voor de enige getuige van een moord, uitgevoerd door een gewetenloze gangsterbaas (Gary Oldman).

De koerier neemt zich voor om de getuige te redden en krijgt corrupte CIA-agenten en Russische huurmoordenaars achter zich aan...

Kijk voor het gehele filmaanbod van deze week op www.euroscoop.nl/schiedam