De Vlinder en De Violier leren elkaar beter kennen

Schiedam - Beter een goede buur dan een verre vriend. Dat spreekwoord namen de basisscholen De Vlinder en De Violier vorige week donderdag erg letterlijk. De twee scholen, die pal naast elkaar liggen in Schiedam Noord aan de rand van het Sveapark, gebruikten de middag van de jaarlijkse studiedag om elkaar eens goed te leren kennen.



(Peter Spek)

“Maar ook om eens te inventariseren wat beide scholen allemaal precies doen en te kijken of er werkzaamheden zijn te combineren”, zegt Marc de Lange, directeur van De Vlinder. De wil om eens verder te kijken dan de eigen schoolmuren werd al enkele maanden geleden ingezet, toen er plannen op tafel kwamen om van de twee naast elkaar gelegen schoolpleinen, één plein te maken. “Dat heeft inderdaad de samenwerking, na een lange periode van voorbereiding, in een stroomversnelling gebracht.

Primeur

Het contact verliep heel soepel en wij hopen binnenkort de plannen definitief te maken en tot uitvoering van de werkzaamheden over te gaan”, is de verwachting van Marc de Lange. Als het gezamenlijke schoolplein is gerealiseerd hebben de beide scholen een Schiedamse primeur. Marc de Lange ziet veel voordelen in een nauwe samenwerking met De Violier, terwijl de eigen identiteit gewaarborgd blijft. “Dat is wel een voorwaarde, maar zaken als huisvesting, het gebruikmaken van elkaars lege lokalen, het gezamenlijk begeleiden van leerlingen, die zorg nodig hebben, het opzetten van één bibliotheek of kijken hoe de toetsen worden afgenomen bij de leerlingen.” Betty van Dam, directeur van De Violier, kwam op het idee om eens in elkaars keuken te kijken om de samenwerking te stimuleren en kennis te maken met elkaars personeelsleden. “Ik ben ook een voorstander, net als mijn collega Marc de Lange, voor een goede samenwerking met onze buren, dat kan veel voordelen opleveren voor het team maar ook voor de leerlingen om van elkaars kwaliteiten te profiteren.” Na de ochtend sessie in het theater aan de Schie vertrokken beide schoolteams naar de locaties van De Vlinder en De Violier om daar met elkaar verder kennis te maken.

Samenwerking

Een lasergame-spel bevorderde de kennismaking op een heel sportieve manier. Betty van Dam kwam ook op het idee om de beste buurtrofee uit te reiken aan een teamlid van De Violier en de Vlinder. Na de middag met de intensieve samenwerking mochten beide teams een leerkracht nomineren voor de beste buurtrofee. Het team van De Vlinder beoordeelde een leerkracht van De Violier en het team van De Violier een leerkracht van De Vlinder. Jennifer Slee, coördinator onderbouw en leerkracht groep 1/2, werd door de collega’s van De Violier gezien als de beste buur en Rob van Duppen, leerkracht van groep 7, door het team van De Vlinder. Zij ontvingen onder luid applaus van hun collega's de wisseltrofee.