Hermes DVS-coach René Noort gooide na mislukte start het roer volledig om

Het zat René Noort niet lekker, dat Hermes DVS in de eerste periode niet meer dan vier punten pakte. Daarna leverde een nieuwe strategie in evenzoveel wedstrijden tien punten meer op (foto: DPG/gsv) (Foto: )

SCHIEDAM – De resultaten in de eerste periode waren voor Hermes DVS niet om over naar huis te schrijven. Voor trainer René Noort was het aanleiding om het roer om te gooien en de door de spelers gewenste strategie, die niet meer dan vier punten opleverde, overboord te kieperen. “Nu voetballen we, zoals ik dat wil.”



Dat blijkt te werken: de tweede periode leverde al 14 punten op. Maar ook pijnlijk verlies tegen SVV. “Met dank ook aan de scheidsrechter”, komt hij er nog even op terug. “We zijn genaaid. Stuurt die man een speler om niks weg en keurt een dikke buitenspelgoal goed. Dat irriteerde en ging tussen de oren van de jongens een rol spelen.”

Het zou Hermes DVS wel eens het binnenhalen van de tweede periode kunnen kosten. Want het bereiken van de nacompetitie was, geeft Noort aan, minimaal het doel. “Ik speel, zoals de jongens aanvankelijk wilden, ook liefst 4-3-3 en met hoge druk naar voren. Als dat dan niet lukt, moet je het anders aanpakken. Dan moet je mooi voetbal maar even inleveren, er voor gaan en winnen centraal zetten. Dat doel is heilig.”

Noort, die ook volgend seizoen in Harga actief is, kijkt al vooruit. Inventariseert de plussen en noteert waar het in de selectie aan schort. Hij heeft ook al een gespreksronde met de spelers erop zitten. “Kijken wat hun ambities zijn en waar ze naar toe willen. Dat heeft me een goed gevoel gegeven.”