Bronja Hoffschlag schrijft thriller die buiten de lijntjes kleurt

Schiedam - Fans hebben er vier jaar op moeten wachten, maar eindelijk verscheen dan in december vorig jaar het boek De Spiegelkoning van de in Schiedam geboren schrijfster Bronja Hoffschlag (38). Het is het laatste deel uit de Project X trilogie, die draait om de broers Misha en Lennart Larsen. Een psychologische thriller, doorspekt met wisselende verhaallijnen en boeiende personages.



(Bart van der Linden)

Het slotdeel volgt op de eerdere thrillers De Dode Kamer (2013) en De Skinner Methode (2015). Krijgt de lezer antwoord op alle vragen, of zitten er stiekem toch ook nog open eindjes in? Wie bekend is met de boeken van Bronja, die opgroeide in Vlaardingen, weet dat je niet een kant-en-klare thriller krijgt voorgeschoteld.

"Al mijn boeken bevatten verborgen boodschappen en easter eggs", zegt ze. "Ik hou namelijk zelf ook van boeken waarin ik word uitgedaagd. Niet van een verhaal waarvan je in het begin al weet hoe het afloopt." Met de drie vuistdikke boeken die ze in een tijdspanne van zes jaar schreef, creëert ze een wereld vol uiteenlopende personages als Misha, Lennart, Maren, Donald Skinner, Colin en Dean, die elk hun eigen karakterontwikkeling meekrijgen. "Mijn personages hebben allemaal een eigen geluid. Ik ben wel met hen vergroeid geraakt", zegt Bronja.

Neem bijvoorbeeld seriemoordenaar Donald Skinner. "Die gaat wel in mijn hoofd zitten, ja. Ik vind seriemoordenaars sowieso fascinerend." Ze raken allen verstrikt in avonturen, die zich afspelen in Rotterdam en New York. "Alle plekken die ik beschrijf bestaan echt", aldus Bronja. Zo speelt het gevangenisleven een grote rol. "Voor deel 1 heb ik hier anderhalf jaar research naar gedaan. Hoe ziet het leven binnen die muren er uit? Ik heb hiervoor contact gehad met ervaringsdeskundigen." Alle lijntjes die Bronja spant, komen samen in een waardig einde.

Hoe anders was het voordat De Dode Kamer uitkwam. "Het is ooit begonnen als een klein verhaaltje." Ze gaat op haar geheel eigen wijze te werk. "Ik schrijf altijd eerst een boek en niet naar een bepaald genre. Ik ga altijd intuïtief te werk, met veel aantekeningen om me heen." Schrijven doet Bronja al vanaf haar veertiende jaar. Behalve de trilogie schreef ze ook de thriller Snuff (2014) en de roman P.I.D. (2017), waarbij hoofdpersoon Thomas Fremont gelooft in het feit dat ex-Beatle Paul McCartney bij een auto-ongeluk om het leven is gekomen en is vervangen door een dubbelganger. Net als de trilogie bevat P.I.D. veel verborgen boodschappen.

Bronja laat zich als schrijfster, zo zegt ze zelf, niet in een hokje stoppen. Ze probeert met haar verhalen buiten de gebaande paden van het thriller-genre te treden. "In de trilogie komt niet veel geweld en bloed voor, het is meer de psychologie van de personages die ik beschrijf." Is ze al klaar voor een nieuw project? "Ik kan er nog niets over zeggen, maar wel dat het iets heel anders wordt", houdt ze het mysterieus.

De Spiegelkoning (440 pagina's, € 24,99) is verschenen bij Agemo Uitgeverij en te koop bij o.a. BOL.com en Bookspot.