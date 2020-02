Klank en yoga tussen de schilderijen in Stedelijk Museum Schiedam

Schiedam - Wil je de stilte in de tentoonstelling Realisme nu zelf ervaren? Doe dan mee aan een bijzondere klank- en yogales in het Stedelijk Museum Schiedam op zaterdag 7 maart 2020.



Rol je matje uit tussen de werken en laat je meevoeren in een verstillende les van Romanie Graumans, yogadocente en oprichter van Yogastudio Yoia in Schiedam. Femke van ’t Hof, yogadocente en muzikante, begeleidt de les met prachtige zachte klanken en trillingen van onder andere klankschalen, oceandrums, handharpen en koshi’s. Of je nu nog nooit yoga hebt beoefend of een echte liefhebber bent, iedereen is welkom.

Goed om te weten

De les vindt plaats op zaterdag 7 maart en is van 10.00 - 11.00. Inloop vanaf 9.30 uur. Het kan koud zijn dus kleed je warm, in laagjes en trek goede sokken aan. Yogamatten zijn eventueel te leen. Breng zelf een handdoek of een dekentje mee. Deelname bedraagt € 7,50, excl. museumentree (dit is verplicht). Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website van het museum.