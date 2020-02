Restaurants laten proeven hoe smaakvol minder zout eten is

Schiedam - Van 23 tot 29 maart doen restaurants door heel Nederland mee aan de Nierstichting Restaurant Driedaagse. Dit jaar sluiten een record aantal restaurants zich aan bij het culinaire evenement. In deze week serveren deelnemende restaurateurs een zogeheten tasting-menu met aandacht voor verse ingrediënten, pure smaakmakers en minder zout. Met als doel: Nederland te laten proeven dat minder zout eten juist heel smaakvol is. Het evenement komt mede tot stand in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland.



In Zuid-Holland doen momenteel de volgende restaurants mee: Restaurant Perceel (Capelle aan de Ijssel), Tante Kee (Kaag), Restaurant d’Erpeller (Papendrecht), Restaurant Parkheuvel, IDRW, Restaurant ’t Ambachtshuys (Rotterdam), De Nieuwe Polderkeuken (Stolwijk), Villa la Ruche (Voorburg) en Restaurant Akkeroord (Waddinxveen). Marko Karelse, Villa la Ruche: “Ik durf te zeggen dat je met minder zout juist smaakvoller kan koken. Dat wil ik mijn gasten dan ook graag bewijzen. Want met knoflook, sjalot of bijvoorbeeld citrusvrucht, creëer je fantastische gerechten. Het creatieve proces van hoe je iets op smaak brengt, maakt dat je de sterren van de hemel kook.” Reserveren voor lunch of diner kan via restaurantdriedaagse.nl.

Nieuwe ambassadeur

Dit jaar heeft Tim Golsteijn van het Amsterdamse Bougainville zich aangesloten als vijfde ambassadeur van de Nierstichting Restaurant Driedaagse. Tim: “Mensen zijn zo gewend aan zout, ze proeven de pure smaken van producten bijna niet meer. En dat is jammer want juist die smaken maken een gerecht pas echt interessant. Ik wil mijn gasten inspireren om ook thuis met alternatieve smaakmakers minder zout gaan koken.” Ambassadeur-chefs Menno Post (Olivijn), Ferry van Houten (Het Bosch @ the Waterfront), Wilco Berends (De Nederlanden) en Marko Karelse (Villa la Ruche) zijn vanaf de start aan het smaakevenement verbonden.

Chefs van de toekomst

Nieuw dit jaar is de betrokkenheid van chefs in opleiding. Zo doet het Koning Willem I College ook mee. Door leerlingen kennis bij te brengen over minder zout en hen het zelf te laten ervaren, wordt het vanzelfsprekend andere smaakmakers te gebruiken.

Minder zout hard nodig

85 % van de Nederlanders eet te veel zout. Het merendeel van dit zout, zit verwerkt in alledaagse producten zoals broodjes, kazen, vlees en vleeswaren, kant-en-klare soepen en vleesvervangers. Opgeteld over de dag krijgen mensen hierdoor te veel zout binnen. En beschadigen zo ongemerkt hun nieren. Maar liefst 1,7 miljoen Nederlanders hebben chronische nierschade.

De Nierstichting Restaurant Driedaagse is onderdeel van de landelijke zoutcampagne die begin maart van start gaat.