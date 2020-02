Schiedam - Zangeres Do bracht in 2017 het Nederlandstalige album Momentum uit. Het gevolg was een reeks uitverkochte theaterconcerten. Nu is Do terug in het theater met Mijn kleine huis, een intieme muzikale reis door het leven van Do.



Do is opgegroeid in een muzikaal gezin. De liefde voor muziek werd bij Do toen al flink wakker geschud. Toch had zij geen eerdere ambitie om haar route in de muziekwereld te verbreden. Als jong meisje was het haar grote droom om arts of proftennisser te worden.

Ze had nooit gedacht haar hart te verliezen na één spontane optreden in de plaatselijke kroeg. “Inmiddels heb ik de hoogte- en dieptepunten van het vak allemaal mogen ervaren en gelukkig is de passie gebleven. Misschien is die nu zelfs wel groter dan ooit. Meer dan ooit volg ik mijn hart en kies ik mijn eigen weg.“

Bij het maken van haar album en de theatervoorstelling kwamen de creatieve impulsen voor het eerst van het begin tot het eind. In plaats van afwachten nam zij het initiatief. “Alle mensen met wie ik heb gewerkt, van schrijvers en producers tot de fotografe en grafisch vormgever, ze zijn zonder uitzondering mijn favoriet op hun vakgebied.”

Do zal tijdens deze volledige akoestische show haar favorieten laten horen. Maar ook klassiekers als Voorbij en Hij Gelooft In Mij.

Mijn kleine huis, donderdag 27 februari, 20.15 uur in het Wennekerpand. Reserveren via www.theateraandeschie.nl.