Column: 'Een museum van allure'

Schiedam - Kor Kegel heeft het in zijn column van deze week onder meer over de jarige Bibliotheek Schiedam en het Stedelijk Museum Schiedam. En hij merkt dat Schiedam in trek is.



'Bibliotheek Schiedam bestaat honderd jaar. Het is de groenste bibliotheek van Nederland, gevestigd in de Korenbeurs. Ik vind het ook de mooiste bibliotheek van Nederland. Theater aan de Schie heeft de ambitie om tot de twintig beste theaters van Nederland te behoren. Volgens mij lukt het met die bevlogen equipe van Rob Roos zelfs om bij de beste tíen te komen.

En nu weer dat adembenemende nieuws over het Stedelijk Museum Schiedam. De rijksoverheid vroeg elke provincie om één museum voor te dragen voor een miljoen euro extra subsidie tot 2024. Uit negentien aanvragen koos Zuid-Holland voor het Schiedamse museum. Een prachtig cadeau. Zeer passende beloning voor uitstekende, gevarieerde tentoonstellingen die de Schiedammers en een (inter)nationaal publiek aanspreken. Vorig jaar liefst 71.331 bezoekers, een toename van een derde ten opzichte van 2018. Het museum won tevens de BankGiroLoterijprijs, waardoor het museumplein een facelift kan krijgen. Uitbreiding naar Monopole aan de overkant is in onderzoek.

"Een museum van allure,’’ sprak cultuurwethouder Duncan Ruseler terecht. Het zijn signalen dat het culturele klimaat in Schiedam beter is dan ooit. Als je er het Wennekerpand, exposities van Stichting KunstWerkt, de Ketelfactory, galeries en een gereactiveerd verenigingsleven bij optelt, zien we weerspiegeld dat Schiedam zowaar zelfvertrouwen krijgt. Dat werkt psycho-magnetisch. De stad trekt mensen aan. Mensen die hier willen wonen, werken, recreëren. Een gelóóf in Schiedam… ik heb het nooit eerder meegemaakt.

In 1973 zat ik soms op woensdagmiddag een film in het Passagetheater te kijken. Ik was de enige bezoeker. Omdat ik journalist was, mocht ik van directeur Henk Berg gratis naar binnen. De bibliotheek had maar drie boeken van Joris-Karl Huysmans, niettemin biograaf van de stadsheilige Liduina. Het Stedelijk Museum had aangename openingen, lang niet zo druk als afgelopen zaterdag toen Maarten van Rossem tentoonstellingen opende.

Wanneer eerder kreeg het Schiedamse museum nationale aandacht? Zestig jaar geleden, toen Pierre Janssen conservator was en een tv-programma had. En daarna? Tweemaal. Allebei de keren ontstond er na mijn berichtgeving een nationale rel. In 1979 kwamen twee Schiedamse PvdA’ers, afdelingsvoorzitter Hans Bakker en gemeenteraadslid Hans Konings, met het idee om de vermaarde CoBrA-collectie van het museum in de verkoop te gooien en van het museum een supermarkt te maken. Columnisten als Jan Blokker, Gerrit Komrij en Berend Boudewijn reageerden furieus. Oud-premier Joop den Uyl betichtte zijn Schiedamse partijgenoten van cultuurbarbarij.

De tweede keer was in 1988, toen cultuurwethouder Luub Hafkamp een tentoonstelling over Huysmans liet sluiten wegens eenzijdige voorlichting over de Liduina-biograaf die niet vrij was van antisemitische smetten. Ik had de primeur en nationale stukjesschrijvers verlustigden zich in schandalige cultuurcensuur in Schiedam. Ik ben blij dat het museum nu op eigen kracht in de kijker staat.'