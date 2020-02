Ook Frankelandgroep gaat voor duurzame, blauwe waterfles van Schiedamse makelij!

Schiedam - Gemak dient de mens, maar dat dit best zonder plastic kan bewijst het Schiedamse Refill initiatief van Lara Melkert en Yvette Kloos. Je koopt op www.refillschiedam.nl een speciaal door Jacques Tange ontworpen Schiedamse blauwe waterfles, downloadt een app op je telefoon en je kunt in één oogopslag zien bij welke watertappunten je je flesje met koud water kunt bijvullen. De Frankelandgroep doet mee.



(door Els Neijts)

De Frankelandgroep beheert verpleeg- en verzorgingshuizen plus aanleunwoningen in Schiedam en Vlaardingen. "Alle beetjes helpen", is de overtuiging van facilitair manager Mirzet Mehmedagic. "Ook wij denken na over duurzaam ondernemen. Op de administratieve afdelingen net zo goed als in onze restaurants. We kunnen er om te beginnen best voor zorgen dat we minder afval produceren."

Mirzet kan talloze kleine zaken noemen die bijdragen aan minder CO2-uitstoot. "Ik komt steeds meer ideeën tegen. Zoals wegwerp koffiebekers vervangen door bekers die langer dan één keer meegaan en meer mokken gebruiken. Een collega is op zoek gegaan naar vuilniszakken en schoonmaakmiddelen die biologisch afbreekbaar zijn en we stimuleren het gebruik van een eigen boodschappentasje in plaats van wegwerp. Als organisatie kijken we bij de inkoop van onze spullen ook naar keurmerken. We willen graag zeker weten of aan onze spullen geen kinderarbeid of andere ellende kleeft. Als we daar twijfel over hebben, raadplegen we een betrouwbaar adviesbureau."

Terug naar af?

Bewoners van de Frankeland huizen zijn veelal ouderen die de opkomst van plastic na de Tweede Wereldoorlog bewust hebben meegemaakt. "Voor hen kan het terugdringen van plastic even aanvoelen als 'terug naar af'", erkent Mirzet", maar dat blijkt vaak een kwestie van uitleggen en wennen. De meeste bewoners zijn wel degelijk betrokken bij de wereld die ze achterlaten."

Waar ouderen meteen soepel in zijn, is het tegengaan van voedselverspilling. "De meesten hebben dat van huis uit meegekregen", begrijpt Mirzet. "In onze restaurants hebben we de éénpersoons-verpakkingen broodbeleg afgeschaft en denken we heel bewust na over hoeveelheden. Bewaren mag je vrijwel niks en één verpakt plakje kaas kost 60 cent! Nu het broodbeleg op schalen wordt geserveerd, vragen sommige oplettende bewoners zich wel af of dat wel hygiënisch is. Maar omdat we aan tafel bedienen, kunnen we dat garanderen door het aanbod in kleinere hoeveelheden te presenteren en die regelmatig aan te vullen. Zo gaan we verspilling van eten tegen én sparen we geld uit."

Lara Melkert en Yvette Kloos (ook initiatiefnemers van D-Bottle), lokale ondernemers en de gemeente Schiedam willen met de Blue Bottle een duurzaam visitekaartje afgeven. Vanaf mei kun je in de restaurants van de Frankeland huizen je flesje door een van de medewerkers laten vullen.

