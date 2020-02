Gedicht geïnspireerd door de tentoonstelling Michel Snoep

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via onze website nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto plaatsen! De tentoonstelling van de in Schiedam geboren Michel Snoep (1959-2016) inspireerde zijn oude schoolvriendin Rita tot het schrijven van een gedicht. Mooi, hoe kunst tot kunst kan leiden. Rita schreef het volgende:



'Na het bezoeken van de tentoonstelling heb ik een gedicht geschreven. Kijkend naar de schilderijen voelde het of Michel weer even bij ons was.'

Michel’s vogeltje

Vol verwondering kijkt hij voor zich uit, met zijn spitse kopje, zonder beweging, zonder geluid.

Hij gaat op weg, mee met het water, drijvend op een vaas, de stroom brengt ze verder, de waterval ruist, net op tijd vliegt het op, gelukkig hij is zijn eigen baas.

Op de top van een kaartenhuis, dat aan de waterkant op hem staat te wachten, kan hij even rusten en komt hij weer op krachten.

In de verte lonkt een bos, de bomen staan er stevig en ook strak, het vogeltje gaat eens kijken en landt zachtjes op een tak.

Wat is dit een fijne plek, hij voelt zich hier wel thuis, dat is wel te begrijpen, aan deze boom hangt Michels vogelhuis.

Het vogeltje heeft zijn stek gevonden, hoeft niet meer op zoek, maakt heel veel mensen blij, als ze hem bekijken op het schildersdoek.

Zo blijft de herinnering aan Michel Snoep in leven, door het werk dat hij de wereld heeft gegeven.