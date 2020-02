Scouts gaan taart bakken vanwege 100 jaar welpen in Nederland

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via onze website nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto plaatsen!



Het jaar 2020 is een bijzonder jaar voor Scouting: de welpen bestaan 100 jaar! Als een eeuw lang spelen meisjes en jongens van 7 tot 11 jaar het scoutingspel, en dat wordt gevierd!Aanstaande zaterdag, 29 februari, zullen de welpen van de verschillende Schiedamse Scoutinggroepen daarom taart gaan bakken. Dat doen ze niet zomaar: ze doen dit om 100 jaar welpen te vieren én omdat de meisjes en jongens op 10 maart a.s. feestelijk taart gaan aanbieden aan de burgemeester, de wethouders en de leden van de gemeenteraad* om hiermee 100 jaar welpen te vieren.Dit is onderdeel van de landelijke actie “Tijd voor Taart” waarmee welpen in heel Nederland vieren dat de welpen al 100 jaar bestaan. Al eerder kwam Koningin Maxima naar Noordwijkerhout om, samen met welpen, cupcakes te bakken (https://youtu.be/zMXsbtsv3nU).Graag nodigen we journalisten en fotografen uit om langs te komen bij deze feestelijke gebeurtenis.

Het bakken van taart in het kader van Tijd voor Taart, dus voor 100 jaar welpen in Nederland, gebeurd op de volgende tijdstippen/locaties:

Zaterdag 29 februari 10.00-12.00 uur Scouting Taizé-groep, Gebouw Scouting Taizegroep, Welpen, Schiedamseweg 115, Schiedam 10.00-12.00 uur, Scouting Tono-groep, Boerderij Landvreugd, Welpen, Sweelincksingel 7, Schiedam, 11.00-14.00 uur, Scouting Bvh, Gebouw Scouting BvH, Waterwelpen, Burgemeester van der Lippad 3, Schiedam, 14:30-17:00 uur, Scouting BvH, Gebouw Scouting BvHLandwelpen, Burgemeester van der Lippad 3, Schiedam