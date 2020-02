'Daar gaan weer een paar Tiny Forests'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via onze website nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto plaatsen!



'Een maand nadat de gemeente Schiedam aankondigde dat de stad met de aanleg van drie Tiny Forests 1800 bomen rijker zou worden, gaat bij Zwembad Zuid het bos-plantsoen verwijderd worden met een equivalent van zeker zes van deze kleine stadsbossen.

'Fase 2 van de Natuurvriendelijke Oever in de noordoosthoek van de Wilhelminahaven is gisteren van start gegaan. Het plan omvat recreatieve voorzieningen en natuurontwikkeling op de oever en in het water.

'De projectmanager van de gemeente Schiedam die betrokken is bij het project Natuurvriendelijke Oever: 'Ten eerste leggen we samen met Rijkswaterstaat in de Wilhelminahaven een natuurvriendelijke oever aan. Ten tweede richten we het aangrenzende terrein in als verbinding tussen stad en haven. Het hekwerk en de begroeiing rond het zwembad daar halen we weg, zodat je een weidse blik op het water krijgt. Er komt een promenade voor evenementen en we zorgen bijvoorbeeld voor wandelroutes.'

'De Schiedamse Bomenridders zijn niet gelukkig met de geplande kaalslag op en rond deze locatie. Er lijkt volledig te zijn voorbijgegaan aan de kwaliteit van het bestaande leef- en foerageergebied van kleine vogels en insecten.

'Bezwaar maken tegen deze kap was niet mogelijk; bos-plantsoen is niet opgenomen in de huidige bomenverordening waardoor er geen vergunning hoeft te worden afgegeven voor de kap van struiken en heesters. Niet-vergunningplichtig bos-plantsoen is feitelijk dus vogelvrij.

'Het is wrang te moeten constateren dat we in Schiedam voor wat betreft het groen in de stad opnieuw drie stappen voorwaarts en zes achterwaarts doen.

'De Bomenridders zijn van mening dat je op zich vraagtekens kunt zetten bij het verwijderen van 1200m2 natuurvriendelijk bos-plantsoen voor een doorkijk op een nieuwe natuur-vriendelijke oever.'