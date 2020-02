Vuurwapen gevonden in auto op Julianalaan

Schiedam - De politie is op zoek naar de bestuurder van de auto waarin gisteravond een tas met een vuurwapen werd aangetroffen.

Op de Julianalaan is gisteravond een auto gevonden met daarin een tas met een vuurwapen. Agenten kwamen de auto op het spoor nadat de bestuurder ervan na het tanken zonder te betalen wegreed bij een tankstation aan de Vlaardingerdijk. Na een achtervolging kon de auto niet direct worden teruggevonden.

Daarna kwam er een melding over een auto op de Julianalaan waarvan de bestuurder het park in was gerend. De auto werd aangetroffen met de sleutel nog in het contact. In een tas in de auto werd een vuurwapen gevonden. De politie heeft auto en wapen in beslag genomen. Het onderzoek naar de bestuurder loopt nog.